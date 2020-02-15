Чудо: в Днепре пес, которому живодер отрубил все лапы, начал ходить без протезов (видео)
В Днепре пес Сильвер, которому живодер отрубил все лапы, после ветеринарной реабилитации начал ходить без протезов.
Об этом в Facebook сообщил центр Верность общество защиты животных.
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«Вы часто спрашиваете про Сильвера. Сейчас вы увидите чудо. Какая воля к жизни! Сильвер без четырех лап сегодня успешно пытается ходить», – говорится в сообщении.
По словам специалистов, животному недавно провели операцию по удалению кости. Сейчас рана заживает и состояние собаки нормализуется.
«Анализы еще не очень хорошие. Но Сильвер идет на поправку. Скоро начнем подготовку к протезированию», – отметили зоозащитники.
Как сообщал УНИАН, 27 января к людям приполз окровавленный обессиленный пес, которому неизвестный живодер отрубил все четыре лапы. Волонтеры поместили его в ветеринарную клинику и объявили о сборе средств на его лечение.
Уже 7 февраля неравнодушные граждане собрали более 100 тыс. грн на лечение пса.