В парках Абу-Даби появились летающие уборщики (фото, видео)

В парках Абу-Даби поддерживать чистоту будет отряд летающих уборщиков.

В парках столицы ОАЭ Абу-Даби реализуется уникальная «зеленая» инициатива – к наведению чистоты приступил летающий отряд уборщиков, состоящий из ворон и попугаев.

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Собирать мелкий мусор птиц научила организация Barari Natural Resources, которая управляет 400 зонами зеленых насаждений в столице ОАЭ и реализует инициативу «Природа учит нас», передает russianemirates.com.

Птицы будут появляться в парках эмирата Абу-Даби и демонстрировать своим поведением важность правильной утилизации мусора. Работники организации отметили, что лучше всего из органов чувств у птиц развито зрение, благодаря которому они замечают мелкие пластиковые отходы и сигаретные окурки.

Птицы уже научились собирать пластик, кусочки бумаги и окурки. На следующем этапе они будут обучены сортировке отходов по разным контейнерам. В программе принимают участие 25 птиц – ворон и попугаев.