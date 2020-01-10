В ОАЭ собрали крупнейшую в мире мозаику из отходов

Мозаику из пластиковых отходов площадью в два баскетбольных корта собрали в Абу-Даби.

Крупнейшую в мире мозаику из переработанных отходов собрали в эко-городке Masdar City в Абу-Даби.

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Арт-объект площадью 1015 кв. м, или в два баскетбольных корта, уже включен в Книгу рекордов Гиннесса.

На создание работы ушло больше месяца, в качестве расходных материалов использовались пластиковые бутылки, жестяные банки и куски картона, собранные в Абу-Даби, - всего более 90 тыс. деталей, передает russianemirates.com. В проекте приняли участие жители и работники Masdar City, а также ученики ближайших школ.

Цель мозаики – привлечь внимание общественности к проблеме образования отходов и призвать их внести вклад в сохранение окружающей среды с помощью сокращения объема отходов и вторичного использования материалов.

Мозаика останется на своей площадке в течение нескольких месяцев – ее прекрасно видно со смотровой площадки Masdar City. После этого материалы будут собраны и отправлены на переработку.