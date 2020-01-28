В Запорожской области браконьеры ради забавы расстреляли степного орла (фото)

Мертвую птицу на дереве обнаружил местный житель.

В Запорожской области неизвестные ради забавы расстреляли степного орла.

Читайте такжеВ Днепре загорелась ветеринарная клиника: погибли 100 крыс и мышей (фото)Об этом пишет ria-m.tv.

Отмечается, что убитую птицу нашел местный житель. Браконьеры даже не стали скрывать следы преступления, оставив мертвую тушку птицы на дереве.

Известно, что степной орел занесен в Красную книгу Украины. Европейская гнездовая популяция оценена в 5-20 тысяч пар.

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