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В Запорожской области браконьеры ради забавы расстреляли степного орла (фото)

14:42, 28 января 2020
Экология
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Браконьеры убили редкую птицу / militaryarms.ru

Читайте такжеВ Днепре загорелась ветеринарная клиника: погибли 100 крыс и мышей (фото)Об этом пишет ria-m.tv.

Отмечается, что убитую птицу нашел местный житель. Браконьеры даже не стали скрывать следы преступления, оставив мертвую тушку птицы на дереве.

Известно, что степной орел занесен в Красную книгу Украины.  Европейская гнездовая популяция оценена в 5-20 тысяч пар.

ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Степной орел занесен в Красную книгу Украины / ria-m.tv

Ранее УНИАН сообщал, как в президентской резиденции возле Киева убивают краснокнижных животных.

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