В президентской резиденции возле Киева убивают краснокнижных животных – эколог (фото 18+)

Общественник показал ужасные фотографии "обглоданных бродячими собаками туш диких животных".

Вблизи села Залесье Броварского района Киевской области в президентской резиденции «Залесье» охотятся на оленей и лосей, несмотря на запрет.

Об этом говорится в сообщении директора общественной организации «Киевский эколого-культурный центр» эколога Владимира Борейко на сайте организации.

Читайте такжеШестилетний мальчик собрал 200 тысяч долларов для спасения животных АвстралииПо его словам, в лесу валяются туши убитых лосей и оленей, которые обгладывают собаки. При этом общественник опубликовал фото убитых животных, которые ему оказали жители соседних сел.

«Каждую субботу-воскресенье в районе заказника «Велековское болото» в «Залесье» ведется охота силами нескольких десятков охотников», – отметил Борейко.

«Охота ведется как с облавных вышек, которых в «Залесье» около сотни, так и с индивидуальных вышек. Так как охотники стреляют по животным будучи пьяными, они делают много подранков, которые потом идут в лес и там погибают. Посмотрите на эти обглоданные бродячими собаками туши диких животных. Здесь не только олени, но и лось, который сейчас занесен в Красную книгу», – добавил общественник.

Ранее УНИАН сообщал, как народный депутат Нестор Шуфрич хвастался фото убитых редких животных.