Ради рационального использования ресурсов: в Германии предприниматель продает бракованные елки (видео)
10:47, 24 декабря 2019Экология
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Продает он такие деревья по той же цене, что и ели, которые имеют товарный вид.
Рождество с необычными елками лучше, уверяет предприниматель / скриншот
В Германии предприниматель продает бракованные рождественские елки – засохшие или несимметричной формы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Продавая бракованные рождественские деревья, предприниматель пытается поощрить людей рационально использовать ресурсы.
Фредерик придумывает таким елкам имена, например, Скрипучий Квентин или Катастрофический Кастро. Продает он их за 50 евро – так же, как и елки, которые имеют товарный вид.
Он уверяет, что Рождество с необычными елками лучше, чем со стандартными.
В Германии предприниматель продает бракованные елки, чтобы поощрить людей рационально использовать ресурсы
Как сообщал УНИАН, науковиця Арусяк Габриелян из университета Южной Калифорнии (USC) создала жилет из растений, которые питается отходами человека.
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