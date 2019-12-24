Ради рационального использования ресурсов: в Германии предприниматель продает бракованные елки (видео)

Продает он такие деревья по той же цене, что и ели, которые имеют товарный вид.

В Германии предприниматель продает бракованные рождественские елки – засохшие или несимметричной формы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ глобальное изменение климата верят 84% украинцев

Продавая бракованные рождественские деревья, предприниматель пытается поощрить людей рационально использовать ресурсы.

Фредерик придумывает таким елкам имена, например, Скрипучий Квентин или Катастрофический Кастро. Продает он их за 50 евро – так же, как и елки, которые имеют товарный вид.

Он уверяет, что Рождество с необычными елками лучше, чем со стандартными.

Как сообщал УНИАН, науковиця Арусяк Габриелян из университета Южной Калифорнии (USC) создала жилет из растений, которые питается отходами человека.