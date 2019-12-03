«Это просто убийцы»: лесоводы рассказали подробности расстрела самок ланей на Волыни

Животным было около четырех лет. В ближайшее время их должны были выпустить на волю.

Убитых в вольере на территории Воротнивского лесничества на Волыни семерых самок ланей привезли год назад из Ривненской области для разведения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Светлана Думская.

По ее словам, самки ланей на территории Воротнивского лесничества появились больше года назад, их привезли из Сарн Ривненской области специально для разведения.

«Лесоводы предполагают, что убийцы использовали высокотехнологичные средства для снижения шума, так как не было слышно ни одного выстрела», - отметила она.

Думская добавила, что убиты молодые животные, им около четырех лет. В ближайшее время их должны были выпускать на волю.

«Это очень жестоко! Это же вольер, животные были в закрытой среде и убить их было очень легко. Они были полуручными, не боялись людей. Охотники так не сделают. Это просто убийцы», - подчеркнула Думская.

По информации пресс-секретаря ведомства, в Мощаницком лесничестве ГП «Лесоохотничьего хозяйства «Зверевское» лесоводы ухаживают еще за 6 особями ланей.

Как сообщал УНИАН, на Волыни ночью 2 декабря неизвестные лица в вольере Воротнивского лесничества застрелили семерых самок ланей. Погибших животных лесоводы обнаружили утром того же дня, когда приехали их кормить. Тела погибших животных направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) УКУ.