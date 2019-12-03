В Тернополе запустят комплекс по сортировке и захоронению мусора (видео)

Благодаря новому комплексу мусора на этом полигоне станет на треть меньше.

В Тернополе взялись активно сортировать мусор, в связи с этим готовятся запустить комплекс по сортировке и захоронению бытовых отходов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеСпасение щенка: на Одесчине четырехлапого пленника вызволили из канализационного люка (видео)

Кроме отдельных контейнеров для пластика и для бытовых отходов под домами, уже смонтировали мусоросортировочную линию на городской свалке. Уже через неделю там заработает целый комплекс по сортировке и захоронению мусора.

Металл, стекло, пластик и бумагу будут отбирать. А то что останется – уплотнять с помощью специального катка. В дальнейшем из спрессованного мусора будут добывать метан, который будут превращать в электроэнергию.

Такую биогазовую установку установят на помойке, вскоре ею будут отпомповывать вредный газ. Мусор без газа – это избежание пожаров и устранение вони, утверждают специалисты. Поэтому мусора станет на этом полигоне меньше на треть, благодаря отсортированному и сданному на переработку.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал крупнейших "производителей" парниковых газов прекратить войну против природы, изменить нынешний курс и не игнорировать вопросы защиты климата.