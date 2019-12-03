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В Тернополе запустят комплекс по сортировке и захоронению мусора (видео)

11:48, 03 декабря 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Кроме отдельных контейнеров для пластика и для бытовых отходов под домами, уже смонтировали мусоросортировочную линию на городской свалке. Уже через неделю там заработает целый комплекс по сортировке и захоронению мусора.

Металл, стекло, пластик и бумагу будут отбирать. А то что останется – уплотнять с помощью специального катка. В дальнейшем из спрессованного мусора будут добывать метан, который будут превращать в электроэнергию.

Такую биогазовую установку установят на помойке, вскоре ею будут отпомповывать вредный газ. Мусор без газа – это избежание пожаров и устранение вони, утверждают специалисты. Поэтому мусора станет на этом полигоне меньше на треть, благодаря отсортированному и сданному на переработку.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал крупнейших "производителей" парниковых газов прекратить войну против природы, изменить нынешний курс и не игнорировать вопросы защиты климата.

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Теги: #Тернополь#мусор