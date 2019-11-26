Последствия лесных пожаров: в Сиднее зашкаливает количество вредных веществ в воздухе (фото, видео)

Дышать на улицах просто опасно.

Город в дымовом плену. Австралийский Сидней снова утопает в клубах белого дыма.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Едва ли не худшая ситуация сейчас в Новом Южном Уэльсе. Там показатели качества воздуха превысили все допустимые нормы.

Дышать на улицах просто опасно. Врачи советуют без лишней необходимости не выходить из дома. Особенно это касается тех, кто имеет проблемы с дыхательными путями.

Все это из-за масштабных лесных пожаров, которые не прекращаются в стране уже несколько недель. Сейчас спасатели сообщают об 80 очагах возгорания, которые изо всех сил пытаются потушить.