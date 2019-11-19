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Сидней в дыму: в Австралии горит 150 тысяч гектаров леса

09:25, 19 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает BBC.

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Масштабный пожар возник на территории 150 тыс. гектаров в Национальном парке города Воллеми, а сильный ветер принес дым в Сидней.

Чиновники констатируют, что качество сиднейского воздуха достигло опасного уровня.

Тем временем местные жители жалуются, что просыпаются в тумане и запахе дыма в своих домах. Сегодня жителей Сиднея предупредили о серьезной опасности, ведь температура в некоторых частях города поднялась до +37°C.

Работники здравоохранения советуют людям оставаться дома и не нагружать себя. Служба скорой помощи Нового Южного Уэльса заявила, что людям с респираторными заболеваниями следует быть особенно осторожными.

Ранее сообщалось, что жертвами лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс стали четыре человека.

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Теги: #Австралия#Сидней#пожежа