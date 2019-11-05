Питомцам Харьковского зоопарка устроили Хэллоуин (фото, видео)

Животных, живущих в Харьковском зоопарке угощали тыквой с фруктами, овощами, творогом, рыбой и мясом.

Для попугаев Ара сделали начинку с орехами и хлебом, для страусов – тыкву украсили травой, для ворон – положили внутрь мясо.

"Вороны, попугаи Ара и страусы сразу же заинтересовались необычными гостями-тыквами. Ара с аппетитом лакомились начинкой – орехами и хлебом, а страусы пощипывали травку – волосы тыквы. Вороны, даже добыв вкусное содержимое – мясо, интерес к тыкве не утратили и пополнили запас витаминов, поклевав тыкву", говорится в сообщении зоопарка.

«Тигр, медведь и черно-бурые лисы с тыквами не церемонились. Елисей принял тыкву за мяч. Наигравшись, он разломал игрушку и потерял к ней интерес. Бурый медведь Вася получил тыкву, наполненную овощами. Мишка неспешно ел, чередуя сладость с помидорами и зеленым луком. Черно-бурые лисы чего только не делали, чтобы добыть начинку: и катали тыквы, и пытались добыть содержимое лапой. Начинкой для тыкв стали рыба, мясо и творог», – рассказали в зоопарке.

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