В пяти городах Украины обнаружили повышенное загрязнение воздуха

Спасатели отмечают, что существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха в Украине нет.

Незначительные превышения предельно допустимых уровней загрязнения атмосферного воздуха зафиксированы в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 27 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что на территории Украины содержится антициклонный характер погоды, что обусловливает отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое веществ, загрязняющих воздух.

"В общем, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", - отмечают в ГСЧС.

По прогнозам Укргидрометцентра, в период с 28 по 29 октября на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.