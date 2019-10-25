День без соломинок: в Сумах волонтеры инициировали экологическую акцию (видео)

Ко дню без пластиковых соломинок присоединились полтора десятка сумских заведений питания.

Экологическую акцию, призванную уменьшить загрязнение окружающей среды, инициировали волонтеры в Сумах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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К предложению на один день отказаться от пластиковых соломинок во время употребления кофе, соков и коктейлей присоединились треть городских кафе и ресторанов. Большинство не стали рисковать, опасаясь недовольства клиентов.

Сотрудники и посетители 14 заведений, что решились на акцию, убедились - без привычного атрибута коктейля можно обойтись. В результате тысячи пластиковых соломинок, которые не разлагаются столетиями, не попадут в землю.

Во время заказа гостей предупреждали о такой акции и люди охотно отзывались.