День без соломинок: в Сумах волонтеры инициировали экологическую акцию (видео)
11:25, 25 октября 2019Экология
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Ко дню без пластиковых соломинок присоединились полтора десятка сумских заведений питания.
День без соломинок: в Сумах волонтеры инициировали экологическую акцию
Экологическую акцию, призванную уменьшить загрязнение окружающей среды, инициировали волонтеры в Сумах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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К предложению на один день отказаться от пластиковых соломинок во время употребления кофе, соков и коктейлей присоединились треть городских кафе и ресторанов. Большинство не стали рисковать, опасаясь недовольства клиентов.
Сотрудники и посетители 14 заведений, что решились на акцию, убедились - без привычного атрибута коктейля можно обойтись. В результате тысячи пластиковых соломинок, которые не разлагаются столетиями, не попадут в землю.
Во время заказа гостей предупреждали о такой акции и люди охотно отзывались.
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