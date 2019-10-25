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День без соломинок: в Сумах волонтеры инициировали экологическую акцию (видео)

11:25, 25 октября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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К предложению на один день отказаться от пластиковых соломинок во время употребления кофе, соков и коктейлей присоединились треть городских кафе и ресторанов. Большинство не стали рисковать, опасаясь недовольства клиентов.

Сотрудники и посетители 14 заведений, что решились на акцию, убедились - без привычного атрибута коктейля можно обойтись. В результате тысячи пластиковых соломинок, которые не разлагаются столетиями, не попадут в землю.

Во время заказа гостей предупреждали о такой акции и люди охотно отзывались.

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Теги: #Сумы#пластикпогода в Сумах