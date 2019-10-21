"Дышать безопасно": в геофизической обсерватории рассказали о состоянии воздуха в Киеве

По словам директора ЦГО, дышать в Киеве на сегодняшний день безопасно.

В Киеве в воздухе на сегодняшний день не выявлены серьезные загрязнения, и дышать в городе безопасно.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Центральной геофизической обсерватории Александр Косовец, опровергнув сообщения об аномальном смоге утром в столице.

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"Никакого смога нет. Был туман - для осени это обычное метеорологическое явление", - сказал он.

Директор ЦГО отметил, что боты в соцсетях, также как система Kyiv Smart City для мониторинга качества воздуха, могут предоставлять ложную информацию, провоцируя панику.

"Мы ведем собственный мониторинг, и загрязнение воздуха в Киеве наблюдается постоянно, поскольку это мегаполис. Есть моменты, когда загрязнение усиливается или очень усиливается, но сегодня ситуация средняя. Поэтому бить тревогу и говорить, что Киев задыхается – абсолютно неправильно", – сказал Косовец.

По его словам, в годовом разрезе, по состоянию на 21 октября, ситуация с качеством воздуха намного лучше, чем летом.

"Летом, когда температура повышается до 30 градусов, в воздух попадают осадки и испарения, например, формальдегид. И хотя на сегодняшний день наблюдается такое явление, как бабье лето, нельзя сказать, что оно негативно повлияло на качество воздуха", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук со ссылкой на официальные данные заявил, что в Киеве в воздухе сегодня, 21 октября, не наблюдается ничего аномального.

Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщили об ухудшении ситуации с загрязнением воздуха в столице. Утром 21 октября пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что в Голосеевском районе столицы ухудшилось состояние воздуха из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе Киевской области.