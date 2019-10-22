В Укргидрометцентре отмечают, что уровень загрязнения воздуха в городах Украины является типичным для нынешней осени

В украинском Гидрометцентре заявляют о безосновательности беспокойства, распространяемого в СМИ о загрязнении воздуха, в частности, в Киеве.

Уровень загрязнения воздуха в украинских городах является типичным для нынешней осенней погоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины Николай Кульбида сказал на брифинге.

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Он отметил, что в октябре в стране преобладает сухая погода, нет сильных ветров, но одновременно в приземном слое воздуха присутствуют задерживающие слои инверсий и изотермы, которые приводят к образованию туманов в ночные и утренние часы.

«Отсутствие перемещения приземного воздуха с верхними слоями атмосферы вызвало постепенное накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха», - констатировал Кульбида.

При этом он отметил, что на этой неделе особое внимание в СМИ уделялось такому загрязнителю как оксид углерода.

«Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований», - заявил Кульбида.

По его словам, согласно результатам наблюдений, во всех крупных городах Украины концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4 в соотношении к предельно допустимой концентрации (которая составляет 5 микрокрограмм на метр кубический).

«То есть, только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе произошло превышение предельно допустимой концентрации (оксида углерода), но такое превышение характерно для такого осеннего периода, и ничего чрезвычайного на территории Украины нет. Это обычный режим загрязнения и, кроме оксида углерода, есть превышение по другим параметрам, но оно незначительное», - сказал Кульбида.

Он добавил, что «можно сделать вывод о том, что ничего чрезвычайного с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха не произошло. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые очень часто повторяются».

Как сообщал УНИАН, ранее некоторые интернет-ресурсы сообщили об ухудшении ситуации с загрязнением воздуха в Киеве.

Утром 21 октября пресс-служба КГГА сообщила, что в Голосеевском районе столицы ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров на торфяниках в Обуховском районе Киевской области. Также в горгосадминистрации заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе превышена только возле загруженных автодорог.

В свою очередь директор Центральной геофизической обсерватории Александр Косовец в комментарии УНИАН заявил, что в Киеве в воздухе не обнаружено серьезных загрязнений, и дышать в городе безопасно.