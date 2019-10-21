"Ничего аномального": Гончарук заявил, что правительство изучает ситуацию с загрязнением воздуха

Премьер пообещал в ближайшее время выступить с официальной информацией.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в настоящее время правительство занимается изучением ситуации с качеством воздуха в Киеве и в Украине в целом.

Читайте такжеНа Киевщине горят торфяники: в КГГА советуют долго не гулятьСоответствующее заявление он сделал во время брифинга 21 октября.

По его словам, он видел сообщения о загрязнении воздуха в социальных сетях, однако, по официальным данным, ничего «аномального» не происходит.

«Мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что, по официальным нашим данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается, и качество воздуха в пределах, оно называется ПДК – предельно допустимая концентрация. Никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, никаких не видим», – сказал он.

Премьер добавил, что в правительстве пытаются разобрать в ситуации, методологии проведения замеров качества воздуха, и в ближайшее время Кабмин выступит с официальной информацией по этому поводу.

Как ранее сообщал УНИАН, Украину утром 21 октября накрыло облаком угарного газа.