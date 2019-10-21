Выбросы от сожженных листьев в 350 раз хуже сигареты - эколог

По словам эксперта, в целом во время сжигания листьев образуются более 30 килограммов веществ, которые загрязняют воздух.

Выбросы в атмосферу, которые образуются во время сжигания опавших листьев, в 350 раз вреднее курения сигареты.

Об этом заявила эколог Светлана Берзина в эфире Громадського.

"Когда мы сжигаем опавшие листья, и если они влажные, они дымят, это угарный газ, но еще образуется такая штука как бензопирен, это канцероген, который имеет кумулятивный эффект в организме человека, он является провоцирующим онкологические заболевания", - рассказала она.

По словам эксперта, в целом во время сжигания листьев образуются более 30 веществ, загрязняющих воздух.

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"Чтобы не вдаваться в глубину химии и экологии, языком цифр: на одну тонну сожженного мусора образуется 30 килограммов очень вредных химических веществ, загрязняющих атмосферу, воздух. Также они никуда не деваются, если нет соответствующих погодных условий, то есть они не идут в верхние слои атмосферы, а опадают на почву и загрязняют землю и воду", - отметила Берзина.

Говоря об уровне вредности этих выбросов, она привела пример: "Когда мы курим сигарету, если сравнить (с дыханием выбросами сожженных листьев - ред.) - это в 350 раз хуже, если кто-то рядом с тем костром".

Эколог добавила, что в Украине атмосферу "не впервые" загрязняют выбросами от сожженных листьев.

"И не только в нашей стране, к сожалению. Но в нашей стране это выходит за рамки здравого смысла. Кто-то даже думает: я буду жечь, и вот этот пепел удобрит почву, она будет более плодородной. Неправда, это будет гораздо хуже, это портит почву", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Украина с самого утра 21 октября была накрыта облаком угарного газа. Уровень загрязнения самый высокий в Европе, на уровне с промышленно загрязненными районами Китая.