Украину накрыло облаком угарного газа

Мнения относительно возможной причины разделились.

Украина с самого утра 21 октября накрыта облаком угарного газа. Уровень загрязнения воздуха самый высокий в Европе, на уровне с промышленно загрязненными районами Китая.

Об этом у себя на странице рассказал активист Евгений Сойкин.

Читайте такжеВ Киеве дроны "охотятся" на поджигателей опавших листьев (видео)«Я не знаю, проблема только ли в сжигании стерни и листьев. Разве юг и запад Украины их не палят? Но там нет такой концентрации угарных газов. Какова же на самом деле причина? Будут ли официальные заявления органов власти? Чем мы травимся? Речь не идет о загрязнение микрочастицами/пылью. Речь идет о загрязнение угарным газом, который не имеет цвета и запаха. Его распространение фиксируется космическими спутниками», – отметил он.

По его словам, карта распространения угарных газов не совпадает с картой распространения тумана, который сам по себе не представляет опасности отравления.

«Гипотеза, что это жгут стерню и листьев разрушается фактом, что распространение угарного газа фактически останавливается на границе Киевской и Житомирской областей. Кроме того, отсутствие чрезмерного загрязнения над Одессой и Львовом нивелирует гипотезу о том, что это может быть следствие концентрации автомобилей. Похоже, есть какие-то другие серьезные источники проблемы, которые пока не установлены или замалчиваются», – считает активист.

Как пишет издание «Взгляд», по мнению специалистов, учитывая тот факт, что в Украине нет такой концентрации предприятий, как, для примера, в Китае, причиной загрязнения воздуха может быть массовое сжигание листьев.

«Уже длительное время преобладает над Украиной антициклональный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль... Если брать во внимание сезон массового опадения листьев, количество выкопанных сухих плетей на огородах, подготовку огородов и полей к зимнему периоду, огромные масштабы сжигания, на пещерном уровне – сознание многих граждан, почти полное отсутствие наказания за сжигание травы, бездействие соответствующих структур в хотя бы регулярных предупреждениях и объяснениях, то картина выглядит печальной», – отметила синоптик Наталья Диденко у себя на странице в Facebook.

Как ранее сообщал УНИАН, по информации Украинского гидрометцентра, в первой половине дня 21 октября в Украине ожидается туман, объявлен І уровень опасности.