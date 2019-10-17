В Украине запустили онлайн-карту рубок леса

Пока что она работает только в трех областях.

Государственное агентство по вопросам лесных ресурсов запустило пилотный проект по электронному реестру легальных рубок леса.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Отмечается, что в настоящее время проект охватывает три области: Черниговскую, Полтавскую и Ровенскую. На карте онлайн представлены места легальных лесозаготовительных работ. Имея информацию о них украинцы смогут легче выявлять нелегальные рубки леса.

«Месяц, как мы начали загружать карты. Сейчас решаем ряд технических вопросов. До конца года планируем распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов», — сообщил генеральный директор лесохозяйственного инновационно-аналитического центра Гослесагентства Виктор Мельниченко.

В правительстве сообщают, что пользуясь картой рубок, украинцы смогут проверять легальность лесозаготовительных работ, свидетелями которых они стали. В случае выявления нелегальных работ там советуют обращаться в полицию или Гослесагентство. Карта доступна по ссылке.

Ранее стало известно, что Украина стала крупнейшим экспортером нелегальной древесины в Евросоюз. Более того, Украина экспортирует нелегальную древесину, в частности, для поставщиков IKEA.

Как сообщалось, с начала введения моратория на экспорт леса-кругляка объемы вырубок не уменьшились, а в то же время увеличилось количество случаев контрабанды и незаконного вывоза древесины из Украины.