The Guardian: Российский «Газпром» в тройке крупнейших виновников климатического кризиса

Новые данные демонстрируют, как производители ископаемого топлива усиливали изменения климата на планете несмотря на то, что хорошо знали о всех угрозах.

20 производителей ископаемого топлива мира, которые безответственно эксплуатируют мировые запасы нефти, газа и угля, напрямую связаны с третью выбросов парниковых газов в наши времена. Новые данные исследования показали, как небольшая когорта государственных и международных фирм усиливают климатический кризис, который угрожает будущему человечества.

Они продолжают расширять свою деятельность несмотря на то, что все в отрасли уже хорошо знают, к каким сокрушительным последствиям для планеты это приводит, — пишет The Guardian.

Анализ, проведенный ученым Ричардом Хидом из Института климатической ответственности в США, оценивает вклад глобальных корпораций в климатические изменения с 1965 года. Ведь ученые утверждают, что именно в этом году лидеры промышленности и политики начали понимать, насколько негативно ископаемое топливо влияет на окружающую среду.

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ТОП-20 компаний из списка ответственны за 35% выбросов углекислого газа и метана в мире. Всего в эквиваленте СО2 они выбросили в атмосферу 480 миллиардов парниковых газов с 1965 года. Эти компании варьируются от акционерных фирм, таких как Chevron, Exxon, BP и Shell, до государственных вроде «Газпрома» и Aramco.

Chevron – главный загрязнитель атмосферы Земли среди частных корпораций. После него в списке, Exxon, BP и Shell. Вместе эти четыре глобальные компании ответственны за более чем 10% углеродных выбросов с 1965 года. 12 из ТОП-20 главных виновников загрязнения – это государственные компании. Вместе на них приходится 20% от общего ущерба за аналогичный период. Среди них главный вредитель – это государственная компания Саудовской Аравии Aramco. Только она повлекла 4,38% от глобального загрязнения углеродом.

В общем, если объединить частные и государственные компании в один список Aramco оказывается на первом месте. За ним идет Chevron, а на третьем месте – российский «Газпром». Чуть меньше, чем российский энергетический гигант, планету загрязняет Exxon, а замыкает пятерку National Iranian Oil Co.

Один из главных климатологов мира Майкл Манн сказал, что результаты исследования проливают свет на роль производителей ископаемого топлива. Он призвал политиков, которые в декабре соберутся на климатических переговорах в Чили, принять серьезные меры относительно деятельности энергетических фирм.

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«Большая трагедия климатического кризиса в том, что 7,5 миллиардов людей должны платить высокую цену в форме упадка планеты, чтобы пару десятков фирм-загрязнителей продолжили получать рекордные доходы. Большая моральная ошибка нашей политической системы в том, что мы позволили этому случиться», - сказал эксперт.

Для создания списка крупнейших загрязнителей были использованы ежегодные отчеты компаний об объемах добычи нефти, природного газа и угля. Затем, на основе этих данных были подсчитаны объемы выбросов углерода и метана в процессе прохождения сырья через всю производственную цепь и вплоть до использования горючего конечным потребителем. Оказалось, что 90% выбросов, связанных с 20 самыми большими виновниками климатических изменений, происходили от использования их продуктов, таких как бензин и дизельное топливо, авиационное топливо, природный газ и уголь. Еще 10% выбросов попадают в атмосферу в процессе добычи, переработки и доставки готового топлива.