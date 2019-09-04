В Польше появился первый приют для больных собак (видео)
11:35, 04 сентября 2019Экология
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Собакам, у которых есть проблемы со здоровьем, в приюте попытаются заменить дом.
Помощь для слабых: в Польше открылся первый приют для больных собак
В Польше открылся первый приют для больных собак.
Читайте такжеВ Украине планируют проектировать современные площадки для выгула собакКак говорится в сюжете ТСН, на четырех сотнях квадратных метров здесь разместили медицинские кабинеты для ветеринаров, реабилитационные - для собак и отдельные комнаты - для собак со щенками.
Сейчас в приюте находятся шесть десятков четвероногих. В частности, песики с инвалидностью и те, что остались без мам и требуют круглосуточного ухода.
По словам директора заведения, обычно песики, у которых есть сложности со здоровьем, ждут семью гораздо дольше обычных. Поэтому на это время в приюте им попытаются заменить дом.
Как ранее сообщал УНИАН, на Багамах зоозащитница спасла от урагана «Дориан» почти сотню собак.
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