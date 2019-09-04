В Польше появился первый приют для больных собак (видео)

Собакам, у которых есть проблемы со здоровьем, в приюте попытаются заменить дом.

В Польше открылся первый приют для больных собак.

Читайте такжеВ Украине планируют проектировать современные площадки для выгула собакКак говорится в сюжете ТСН, на четырех сотнях квадратных метров здесь разместили медицинские кабинеты для ветеринаров, реабилитационные - для собак и отдельные комнаты - для собак со щенками.

Сейчас в приюте находятся шесть десятков четвероногих. В частности, песики с инвалидностью и те, что остались без мам и требуют круглосуточного ухода.

По словам директора заведения, обычно песики, у которых есть сложности со здоровьем, ждут семью гораздо дольше обычных. Поэтому на это время в приюте им попытаются заменить дом.

Как ранее сообщал УНИАН, на Багамах зоозащитница спасла от урагана «Дориан» почти сотню собак.