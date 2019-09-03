На Багамах зоозащитница спасла от урагана "Дориан" почти сотню собак (фото)

Женщина укрыла собак в своей спальне и ухаживала за ними как могла.

В столице Багамских островов Нассау местная жительница Челла Филлипс (Chella Phillips) пустила к себе домой 97 бездомных собак, чтобы спасти их от урагана «Дориан».

Читайте такжеПрокатился по Багамах и подбирается к Флориде: последствия разрушительного урагана «Дориан» (видео)

Как сообщает ABC News, Филлипс – зоозащитница, которая за последние четыре года оказала помощь приблизительно тысяче бездомных собак.

«97 собак у меня дома, 79 из них сидят в моей спальне. Минувшая ночь была настоящим безумием, животные безостановочно ходят в туалет, но они, как минимум, уважают мою кровать - никто из них не посмел запрыгнуть на нее», – написала она в Facebook.

Зоозащитница рассказала, что ухаживала за животными как могла. Она включала им музыку и мультфильмы, чтобы они меньше нервничали. В доме даже работали кондиционеры.

Журналисты пообщались с активисткой по телефону. Она рассказала, что в ходе урагана пропало электричество, и вода начала затапливать ее убежище. Воду пришлось черпать вручную.

В Facebook Филлипс рассказала, что ей и ее питомцам удалось пережить страшную ночь, несмотря на все трудности.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, в результате удара урагана "Дориан" на Багамских островах погибли пять человек.