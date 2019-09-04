На Житомирщине экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Хомора (фото)

Убытки вследствие гибели рыбы превышают 1,2 млн грн.

В Житомирской области экологи вновь зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Хомора.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной экологической инспекции Полесского округа, о гибели рыбы экологов проинформировали активисты из поселка Першотравенск Барановского района.

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Они рассказали, что загрязнение реки Хомора происходило со стороны Хмельницкой области. После этого специалисты экоинспекции выехали на место.

"В ходе обследования бассейна реки Хомора наблюдалось массовое скопление рыбы, которая находилась на поверхности воды и захватывала воздух. Это свидетельствует о низком уровне растворимого кислорода в воде", - сообщили в экоинспекции.

Специалисты отобрали пробы воды для исследований.

"31 августа в реке Хомора уже зафиксирована массовая гибель водных живых ресурсов. В указанное место вызваны работники полиции с целью проведения следственных действий. Совместно с работниками рыбоохранного патруля и общественности подсчитано количество погибшей рыбы", - добавили в ведомстве.

Экологи уже подсчитали размер причиненного ущерба, который составляет 1 млн 240 тыс. 393 грн.

Материалы по факту массовой гибели рыбы готовятся для направления в правоохранительные органы. Их приобщат к уголовному производству.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 апреля в Житомирской области, в пределах города Барановка, в реке Случ погибло более 25 тысяч особей рыбы.

16 мая Верховная Рада рекомендовала президенту объявить бассейны рек Хомора и Случ на отдельных территориях Хмельницкой и Житомирской областей зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В пояснительной записке к принятому постановлению отмечалось, что в течение четырех лет в реки Хомора (Хмельницкая область) и Случ (Хмельницкая, Житомирская и Ривненская области) сбрасывают опасные промышленные выбросы. Виновником загрязнения органы исполнительной власти, местного самоуправления и местные жители указывают ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика - Украина» и КП «Полонное тепловодоснабжение», расположенные в Хмельницкой области.

Также в мае Житомирский облсовет призвал президента Владимира Зеленского и правительство остановить работу Понинковский картонно-бумажной фабрики из-за загрязнения отходами от производства рек Хомора и Случ.