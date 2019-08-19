Из харьковского экопарка сбежала зебра

Животное ищут 20 сотрудников экопарка, охрана и волонтеры.

Утром 18 августа из харьковского "Фельдман Экопарка" сбежала зебра.

Об этом сообщает "UA:Харьков" со ссылкой на пресс-екретаря экопарка Алексея Костюченко.

Инцидент произошел до того, как парк открылся для посетителей. Зебру на шлейке переводили в новый вольер, но она вырвалась.

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Животное ищут 20 сотрудников экопарка, охрана и волонтеры. К поискам привлекли также лошадей и квадрокоптер. Сотрудники экопарка просят местных жителей, если они увидят зебру, самостоятельно ее не ловить, – это может быть опасно.

Нынешним летом в "Фельдман Экопарке" уже произошел один побег. Две обезьяны сумели удрать с территории комплекса, но их поймали в районе Окружной дороги Харькова.