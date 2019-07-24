Экологи потребовали ввести обязательный экомониторинг

На сегодняшний день в Украине фактически отменены все экологические нормативы, которые касаются вопросов безопасности, здоровья человека и окружающей среды.

В Украине необходимо принять закон про обязательный экологический мониторинг. Если в законе закладывается норма, согласно которой предприятие осуществляет мониторинг по своему усмотрению, это де-факто сводит к нулю эффективность законодательного акта. Об этом заявила на очередном заседании общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины 23 июля эколог, председатель общественного формирования "Экопатруль" (Днепропетровская область) Татьяна Лампика, передает корреспондент OBOZREVATEL.

По ее словам, подготовленный законопроект, "по моему мнению, вообще не отвечает смыслу и задачам" именно по этой причине.

Как убеждена эколог, "если будет закон об обязательном мониторинге, появятся стандарты для оборудования, будет единая электронная система передачи данных и прочее", – подчеркнула она.

На сегодняшний день в Украине фактически отменены все экологические нормативы, которые касаются вопросов безопасности, здоровья человека и окружающей среды. "К сожалению, у нас наблюдается очень страшная тенденция", – заявила эколог, президент общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина, также присутствовавшая на заседании.

"У нас, по сути, отменены все санитарные нормы и нормативы. Все нормативно-правовые акты разбалансированы. Отменены также и постановления Кабинета министров, которые устанавливали определенные нормативы", – подчеркнула она.

В частности, Берзина сообщила о том, что отменено постановление КМУ, "которое определяет перечень запрещенных пищевых добавок и ограничение определенных пищевых добавок в пище". При этом "взамен не принят ни один документ", - констатировала эколог. В этом контексте она заметила, что крайне опасное вещество - формальдегид – "это тоже пищевая добавка, которая в Советском Союзе использовалась в качестве консерванта". Ее применение сегодня в Украине фактически не запрещено.

Эколог сообщила о том, что в Министерстве здравоохранения Украины "рекомендуют производителям руководствоваться регламентом 1333-1334 Евросоюза". В этом контексте Берзина заметила, что, во-первых, эти регламенты не переведены на украинский язык, во-вторых, не предусмотрен механизм контроля за их выполнением.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что экологи сделали заявление о том, что в сегодняшнем состоянии незавершенной реформы в сфере экологии государственная экологическая инспекция де-факто не выполняет свою основную функцию. Были названы причины проблемы.