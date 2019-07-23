В Днепре в одном из дворов нашли на дереве 1,5-метровую змею (видео)
17:28, 23 июля 2019Экология
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Полутораметровую змею удалось быстро поймать и поместить в контейнер, после чего вывезли за город и отпустили.
Пресмыкающееся нашли на дереве возле дома / фото 34.ua
Днем 22 июля в Самарском районе Днепра во двор заползла змея.
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Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, случай произошел на улице Дрогобыцкой в частном секторе. Пресмыкающееся нашли на дереве возле дома. На помощь позвали спасателей.
Те приехали быстро и с нужным инструментом. Полутораметровую змею удалось быстро поймать и поместить в контейнер, после чего вывезли за город и отпустили.
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