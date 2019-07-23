В Исландии откроют мемориал в честь первого ледника, уничтоженного глобальным потеплением

В этом году концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm.

В Исландии планируют открыть мемориальную доску в честь бывшего ледника Окйекюдль, который первым потерял свой статус из-за глобального потепления.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Бывший ледник Окйекюдль, который сто лет назад покрывал 15 квадратных километров горного склона на западе Исландии и имел толщину 50 метров, сократился до почти 1 квадратного километра льда глубиной менее 15 метров и потерял свой статус ледника.

Исследователи из Университета Райса в Хьюстоне, штат Техас, ведущий исландский автор Андри Снэр Магнасон и геолог Оддур Сигурдссон возглавят церемонию открытия на месте ледника в Боргарфйордюре 18 августа.

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"В ближайшие 200 лет все наши ледники, как ожидается, повторят его судьбу", - говорится на табличке на исландском и английском языках. "Этот памятник – признание нашего осознания того, что происходит и что нужно сделать. Только вы знаете, удалось ли нам это", - говорится в послании будущим поколениям.

Мемориал датирован августом 2019 года и содержит пометку "415ppm CO2" – речь идет о рекордном уровне в 415 частей углекислого газа на миллион молекул, зафиксированном в атмосфере в мае этого года.

Ранее УНИАН сообщал, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm (частей на миллион). Это значение, которое было зафиксировано 11 мая, является первым случаем, когда среднее дневное значение превысило 415 ppm.

Согласно палеоклиматическим данным, такой уровень концентрации углекислого газа наблюдался около 3-5 миллионов лет назад, когда на Земле средняя глобальная температура была на 2-3 градуса выше, а уровень Мирового океана - на 10-20 метров выше, чем сейчас.