Кропивницкий задыхается от вони: вероятную причину нашли в поле (видео)

Сейчас лаборатории проверяют, безопасно ли дышать вонючим воздухом.

Жители Кропивницкого задыхаются от специфического запаха, что стоит на улицах и даже в домах. Чтобы спастись от вони, в домах наглухо закрывают окна и на улицы не выходят.

Как говорится в сюжете ТСН.

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На детских площадках необычно пусто и тихо, окна и двери многоэтажек закрыты наглухо. На улицу люди выходят только, когда крайне необходимо.

"Вонь стоит невыносимая, выходишь - просто задыхаешься. Ребенок идет – "мама, воняет". В квартире нельзя даже открыть балкон, окна. Оно все воняет", – говорит кропивничанка Лидия Тарапата.

"Ребенка не выводили уже дня четыре. Куда выходить - вонь такая!" – делится другой житель города Сергей Ткач.

"У кого астма, люди задыхаются. Кашель и все. Потому что воняет невыносимо. С каждым днем все хуже", - отмечает местная жительница Марина Баранова.

Несколько дней подряд чиновники городского совета искали, откуда вонь. Вероятная причина зловония, от которого четвертый день задыхается весь город – это то, что фермеры начали удобрять поля куриным пометом.

Никаких нарушений в своих действиях аграрии не видят. Мол, покупают помет на птицефабриках по 50 гривен за тонну и вместо вредных химикатов вносят в почвы.

"Делаю, для того, чтобы наши украинские черноземы оставались черноземами, для того, чтобы земля была плодородной. Это не то, что я так хочу, а это правильно! Так надо делать! Оно воняет, ну понятно, что воняет - ну что я могу сделать", - жалуется фермер Андрей Таровик.

В экологической инспекции подтверждают - вреда окружающей среде такая подкормка полей не наносит, даже наоборот. А вот не опасно ли этим дышать, должны выяснить специалисты лабораторного центра, которые как раз отбирают образцы воздуха по городу, чтобы определить концентрацию вредных веществ.

Пока ждут результатов анализов, чиновники рекомендуют фермерам обрабатывать поля только в те дни, когда изменится направление ветра и всю вонь не будет нести в город.

Напомним, в Луцке в одном из районов в воздухе содержание аммиака превышает норму в 22 раза, а сероводорода – в 10. Замеры провели из-за жалоб населения на запах, головокружение и обострения хронических состояний. В экологической беде обвиняют местное предприятие, производящее этиловый спирт.