Украина будет реформировать экологическое законодательство за европейскими нормами – СМИ

Такая инициатива поддерживается и самими промышленниками, которые считают, что новейшие экологические технологии необходимы.

Украина будет внедрять европейский опыт уменьшения промышленного загрязнения. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Минэкологии Украины и Министерство окружающей среды Германии, сообщает "5 канал".

При этом указывается, что такая инициатива поддерживается и самими промышленниками, которые считают, что новейшие экологические технологии необходимы.

"О необходимости внедрения новейших экотехнологий говорят и отечественные промышленники. Они предлагают использовать европейский опыт, например, Чехии, где государство выделяет средства частному бизнесу для модернизации своих производств", – говорится в материале.

В Минэкологии отмечают: первоочередная задача – адаптировать в Украине наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), которые уже доказали свою эффективность на европейских производствах. После этого обещают разработать и законодательные стимулы для внедрения их на украинских предприятиях. Например – снижение экологического налога.

"Это не только лучшее состояние окружающей среды для нас, но и конкурентоспособность и модернизация предприятий – это увеличит их преимущества. Эти вещи внедряются в ЕС, регулирования в ЕС предполагает соответствующее отношение к своим зарубежным партнерам поэтому предприятия, которые этого не сделают в перспективе будут иметь большие риски с точки зрения внешней торговли", – заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Николай Кузьо.

Также в материале указывается, что Украина получит десять миллионов евро на реформирование экологического законодательства в рамках проекта "Наилучшие доступные технологии и методы управления". Программа уже десятки лет реализуется в Германии.