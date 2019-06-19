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Наша гордость: как украинское изобретение в парке ОАЕ производит питьевую воду из воздуха (видео)

15:13, 19 июня 2019
Экология
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Smart Oasis – инновационный колодец, который конденсирует воду из воздуха для изможденных от жажды посетителей дубайского инновационного парка Al Mamzar Smart Park и освежает их с помощью технологии холодного тумана.

Это – изобретение, которое, по словам украинского изобретателя Алексея Приходько, может решить проблему дефицита питьевой воды не только для жителей Дубаи, а в перспективе для всего мира.

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Благодаря конструкции каждый желающий может выпить воды, которая изготавливается из воздуха. Изобретение работает от солнечных панелей мощностью около 4 кВт.

В целом система способна выдавать до 200 литров жидкости ежедневно. Летом объем воды может достигать до 70 литров в сутки, а зимой падает до 17-18 литров в сутки.

«Умный» оазис автоматически самоочищается от пыли и песка, создает прохладный туман и поливает растения. Установка оазиса стоит около 120 000 долларов.

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Теги: #экология#IT-технологии#Дубаи#инновации в ОАЭ