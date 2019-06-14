На видео показали бамбукового медвежонка размером с куриное яйцо

Малышка родилась в китайском зверинце.

В китайском зверинце родился бамбуковое медвежонок размером с куриное яйцо. Девочка весит всего 42 с лишним грамма.

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А вот ее сестра-близнец появилась на свет почти в 4 раза больше по размерам, говорится в сюжете ТСН.

Работники зверинца объяснить такую аномальную разницу в размерах между пандами не могут, но говорят, что обе в стабильном состоянии.

Ранее в Китае впервые обнародовали первый в мире снимок гигантской панды-альбиноса, сделанный в естественных условиях.