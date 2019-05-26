В Китае впервые сфотографировали уникальную панду-альбиноса (фото)
В Китае впервые обнародовали первый в мире снимок гигантской панды-альбиноса, сделанный в ествественных условиях.
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Как сообщает South China Morning Post, снимок был сделан в китайском национальном заповеднике Вэньчуань-Улун. На снимке видны уникальные особенности животного – белоснежная шерсть и когти и красные глаза.
По словам ученого Пекинского Университета Ли Шеня, это первый случай, когда полноценная дикая панда-альбинос попала в объектив камеры.
По мнению специалиста, возраст животного – от одного до двух лет. Судя по снимку, панда физически сильная, и мутация не оказала существенных эффектов на ее активность или способность к размножению.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Сычуань селянин обнаружил у себя на дворе редкую красную панду.