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В Китае впервые сфотографировали уникальную панду-альбиноса (фото)

13:48, 26 мая 2019
Экология
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В китайском заповеднике успешно сфотографировали уникальную белую панду / фото - Weibo

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Как сообщает South China Morning Post, снимок был сделан в китайском национальном заповеднике Вэньчуань-Улун. На снимке видны уникальные особенности животного – белоснежная шерсть и когти и красные глаза.

По словам ученого Пекинского Университета Ли Шеня, это первый случай, когда полноценная дикая панда-альбинос попала в объектив камеры.

По мнению специалиста, возраст животного – от одного до двух лет. Судя по снимку, панда физически сильная, и мутация не оказала существенных эффектов на  ее активность или способность к размножению.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Сычуань селянин обнаружил у себя на дворе редкую красную панду.

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Теги: #Китай#панда