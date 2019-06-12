В лесу под Черниговом из ловушки вытащили лосенка (фоторепортаж)

Животное не смогло самостоятельно выбраться из железобетонного кольца, наполненного водой.

В лесу под Черниговом сегодня спасатели освободили из ловушки лосенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.

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Согласно информации, утром в оперативно-координационный центр управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в лесном массиве вблизи с. Новый Белоус (вблизи Чернигова) в заброшенное железобетонное кольцо, наполненное водой, попал маленький лосенок, который не может самостоятельно выбраться из ловушки.

По вызову к месту происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения управления ГСЧС Украины в Черниговской области, которые с помощью мотопомпы откачали воду. Для того, чтобы достать невредимым животное, был сделан настил из веток, по которому лосенок смог самостоятельно выбраться из ловушки. Животное не пострадало, его отпустили на свободу.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области разыскивают браконьера, который вчера убил самку краснокнижного лося.