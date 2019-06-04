В Украине с помощью темы экологии "отжимают" деньги и доли в бизнесе, - Бортник

Тема экологии в Украине часто используется для финансовой и политической борьбы, в частности для того, чтобы отобрать у оппонентов бизнес.

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б этом в эфире "112 Украина" заявил политолог Руслан Бортник.

По словам Бортника, запрос общества на решение экологических проблем просто используется в интересах политиков, особенно накануне выборов.

"Есть запрос общества. Но часто он используется прежде всего для финансовой и политической борьбы, когда этот запрос берется определенными радикальными группами, определенными оппонентами того или иного бизнеса и они просто оказывают давление на своих конкурентов. "Отжимают" их на деньги, "отжимают" их на какую-то долю в бизнесе", - заявил Бортник.

Если реально в Украине наиболее остро обстоят дела с экологией в регионах, в которых находятся заброшенные производства, которые намного вреднее работающих, то активность экологических активистов, работающих на финансовый или политический интерес, данными регионами не ограничена. Так, по словам Бортника, перед выборами важно наблюдать, почему вдруг активисты начали проводить акции и чего они требуют.

"Если люди, например, хотят закрыть это предприятие, кричат, то я на 90% уверен, что это именно манипуляция и отжимания денег у этого владельца", заявил Бортник.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе на этой неделе анонсированы митинги экологов. Ранее, данные активисты, заявляли о необходимости закрытия градообразующих заводов. Также сообщалось, что на этот раз "экологи" Мариуполя не определились, чьи политические интересы они будут поддерживать, "Силы людей", которую представляет депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин, или БПП с Валерием Аверьяновым.