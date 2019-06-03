Нашествие бабочек: почему так много красочных крылатых в Украине (видео)
По соцсетям распространяются фото и видео, на которых видно большое количество крылатых, в частности в Киеве.
Эти клетчатые относятся к мигрирующим видам. Перелетают из Северной Африки на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку.
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Вот так выглядит карта их миграции.
В Украине они откладывают яйца, гусеница растет и закукливается. После чего уже в течение месяца куколки лопаются и из них вырастают новые бабочки.
Однако в этом году, как и на протяжении нескольких предыдущих, через короткую весну бабочки отложили яйца почти одновременно, в первый удачный по погодным условиям день.
Как следствие, все новые бабочки появились так же одновременно - после первого же летнего дождя.
Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать до 50 км/ч и за сутки они пролетают до 500 км.