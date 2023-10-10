Эстетическую роль играют верхние трусы, а нижние нужны для соблюдения религиозных правил.

В Индии есть много странных традиций и привычек, но одна из них наверняка вас удивит. Слышали ли вы, что жители этой страны носят по двое трусов? И этому есть несколько объяснений.

Особенности климата Индии заставляют людей часто мыться. Впрочем, далеко не в каждом доме есть душ или ванна. Большинство бедных местных жителей смывают грязь и пот в реке. В крупных городах есть специально оборудованные пляжи для купания.

Самая большая "общественная ванная" Индии - река Ганг. Духовные лидеры утверждают, что купание в реке - это не только очищение тела, но и души. Пропускать водные процедуры нельзя.

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Впрочем, такие купания в общественном месте создают определенные проблемы, ведь индусам запрещено демонстрировать наготу тела. Жители Индии придумали способ, как избежать нарушения регилийных запретов.

Чтобы купаться вместе с другими людьми, местные начали носить два комплекта нижнего белья, надевая их друг на друга. Под низ надевают классические трусы, а сверху - трусы специфического кроя, больше похожие на шорты или бриджи. Сняв верхние трусы, человек все равно не является нагим, но некоторые части интимных зон открыты для мытья.

Как сообщал УНИАН, иногда с людьми происходят курьезные истории, когда их трусы случайно видит толпа. Недавно мужчина случайно показал коллегам нижнее белье с изображением героя комиксов, забыв про видеозвонок.

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