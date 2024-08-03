Он увеличивает риск возникновения диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых симптомов менопаузы.

Когда женщина достигает менопаузы, ее циклы становятся нерегулярными, поскольку уровень эстрогена и прогестерона начинает значительно падать. Это приводит к приливам, проблемам со сном, недержанию мочи и увеличению веса. Некоторые из этих симптомов могут исчезнуть после менопаузы, но женщинам все равно следует внимательно следить за тем, что они едят и пьют, особенно с добавлением сахара.

Как пишет healthdigest, по данным Министерства сельского хозяйства США, на подслащенные напитки, фруктовые напитки, кофе и чай с сахаром приходится 40% добавленного сахара. Одна банка кока-колы содержит 52 грамма сахара. Женщинам старше 50 лет рекомендуют употреблять 1800 калорий в день и добавленный сахар не должен превышать 10% - то есть 45 граммов.

Человеку, который входит в эту категорию, следует избегать подслащенных напитков, в том числе сладкого кофе, чая и спортивных напитков, чтобы уменьшить риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых симптомов менопаузы.

Видео дня

Подслащенные напитки повышают риск диабета 2 типа

Согласно статье в Nutrients за 2024 год, женщины старше 50 испытывают изменения в том, как они перерабатывают углеводы. Отсутствие эстрогена в организме означает снижение количества инсулина, который выделяется для контроля уровня сахара в крови, что повышает риск диабета 2 типа. Более высокий уровень глюкозы в крови накапливается в виде жира, и ваше тело также вызывает больше воспаления.

Статья 2017 года в The American Journal of Clinical Nutrition рассматривала, насколько сильна эта связь. Ученые отслеживали 64 000 женщин в течение примерно восьми лет. Те из них, кто употреблял два или более напитков с сахаром в день, имели на 43% больше шансов заболеть диабетом 2 типа. Замена одного из этих напитков водой снижает риск на 10%.

Замена сладких напитков на искусственно подслащенные не уменьшает риск диабета. На самом деле, употребление двух или более диетических напитков в день повышает риск диабета 2 типа на 21%, и риск возрастает, если у вас есть ожирение.

Другие риски для здоровья от добавленного сахара

Переход к менопаузе может быть затруднен сладкими напитками и другими продуктами в вашем рационе. Исследование 2022 года в Maturitas опросило 288 женщин в постменопаузе и обнаружило, что те, кто пил подслащенные напитки и ел колбасу, на 23% чаще испытывали физическую боль и дискомфорт. Кроме того, это на 22% повысило проблемы с памятью и концентрацией.

Согласно исследованию в 2022 году в журнале Nutrients, подслащивание кофе или чая сахаром также может повлиять на здоровье сердца. Употребление хотя бы одного такого напитка связано с повышением:

риска сердечно-сосудистых заболеваний - на 29%,

ишемической болезни сердца - на 35%;

риска инсульта - на 30%.

Искусственно подслащенные напитки также увеличивают риски. В частности, женщины, которые получали 15% или более от общего количества калорий с добавлением сахара, повышали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 8% и ишемической болезни сердца - на 20%.

В исследовании 2024 года предполагается, что уменьшение добавленного сахара до 5% ежедневной калорийности может быть полезным для вашего здоровья. Ученые советуют выбирать продукты с низким гликемическим индексом, такие как богатые клетчаткой овощи и цельные зерна.

Советы относительно питания

Как ранее сообщал УНИАН, мужчинам за 50 лет стоит быть осторожными с видом сыра, который они употребляют. Речь идет о наименее питательной версии натурального - плавленый сыр.

Также рассказывалось, что рыба влияет на долголетие женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: