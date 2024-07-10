Многие знают о пользе рыбы, но оказалось, что это еще не все. Ученые нашли связь между долголетием и употреблением определенных видов рыб.

Крупная рыба, как лосось и тунец, всегда находится в центре внимания благодаря своим полезным свойствам. Многие не берут в расчет другую, более мелкую рыба, и очень зря.

Издание Health пишет, что существует связь между потреблением мелкой рыбы и снижением риска смертности у женщин.

Хотя исследование проводилось только в Японии, ученые считают, что его результаты можно экстраполировать на население всего мира.

Видео дня

Связь между мелкой рыбой и долголетием

Чтобы оценить связь между потреблением мелкой рыбы и смертностью, ученые набрали для исследования 80 802 японца в возрасте от 35 до 69 лет. Среди них было 34 555 мужчин и 46 247 женщин.

Для анализа рациона участников использовались анкеты с частотой приема пищи, в которых особое внимание уделялось тому, употребляли ли они мелкую рыбу и как часто.

За девятилетний период исследования умерли 2 482 участника. Из них 1 495 человек умерли от рака.

После корректировки таких факторов, как возраст, индекс массы тела, употребление алкоголя и курение, исследователи обнаружили значительную корреляцию между регулярным употреблением мелкой рыбы женщинами и снижением смертности от любого рака.

У женщин, которые ели мелкую рыбу от одного до трех раз в месяц, риск смертности от всех причин был на 32% ниже, а вероятность умереть от рака - на 28% ниже, чем у тех, кто не ел мелкую рыбу регулярно. У тех, кто ел мелкую рыбу от одного до двух раз в неделю или три и более раз в неделю, риск смертности от всех причин был снижен на 28 и 31% соответственно, а вероятность смерти от рака - на 29 и 36%.

Чем полезна мелкая рыба

Мелкая рыба невероятно богата питательными веществами, особенно потому, что ее обычно едят целиком. Голова, кости и органы мелкой рыбы богаты кальцием, витамином D и витамином А.

"Мелкая рыба, такая как сардины и анчоусы, также является богатым источником питательных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты и белок", - сказала Роксана Эсани, диетолог, сертифицированный спортивный диетолог.

Было доказано, что микроэлементы, содержащиеся в мелкой рыбе, поддерживают здоровье костей, иммунитет, сердце, мышцы, кожу и обмен веществ. Они также могут уменьшить воспаление в организме, которое, будучи хроническим, может увеличить риск развития таких заболеваний, как диабет, болезни сердца и астма.

Какую мелкую рыбу купить

Среди разновидностей мелкой рыбы, которая легко доступна, - анчоусы, сардины, мелкая макрель и сельдь. Хотя на рыбном прилавке могут быть некоторые из этих мелких рыб, лучше всего выбирать консервы.

Консервированные сардины и анчоусы есть почти в каждом крупном продуктовом магазине, а во многих магазинах также продаются консервированные скумбрия и сельдь.

Ране УНИАН писал, что диетологи раскрыли 7 лучших видов рыбы для похудения.

Вас также могут заинтересовать новости: