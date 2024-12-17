Диета Лопес сосредоточена на свежей пище.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес очень серьезно относится к своему здоровью. В свободное от работы время она все еще имеет интенсивный график тренировок, а потому очень заботится о своем питании. Звезда отдает предпочтение питательной пище.

Тренер знаменитостей Трейси Андерсон ранее рассказывала PEOPLE, что диета Лопес сосредоточена на свежей пище.

"Это все органично и все очень хорошо продумано, с балансом очень качественных белков и большим количеством питательных веществ", - отмечала эксперт.

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Так, на завтрак она выбирает популярные варианты, такие как тосты с авокадо. По словам источника издания In Touch, когда Лопес и Бен Аффлек ранее завтракали вместе, то выбирали "тосты с авокадо, гранолу и ягоды" одним из главных блюд.

Как пишет Mirrоr, авокадо содержит клетчатку и полезные жиры, которые могут помочь поддерживать здоровый уровень холестерина и уменьшить риск ишемической болезни сердца.

Исследование, проведенное Журналом Американской кардиологической ассоциации, показало, что употребление одного авокадо в неделю может снизить риск развития ишемической болезни сердца на 21%.

"Есть много доказательств того, что важнее думать о своем рационе в целом, а не сосредотачиваться на одной отдельной пище. Чтобы сохранить ваше сердце здоровым, вы должны сосредоточиться на потреблении большого количества овощей, фруктов, рыбы, бобовых и цельнозерновые продукты, а также сокращение потребления продуктов с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров, таких как пирожные, печенье и конфеты", - советует британский кардиологический фонд

Виктория Тейлор, старший диетолог Британского кардиологического фонда, отметила, что замена продуктов с насыщенными жирами (сыр, масло или жирное мясо), на пищу с ненасыщенными (авокадо, жирная рыба, орехи, семена, оливковое или рапсовое масло), поможет поддерживать здоровый уровень холестерина.

В то же время британский кардиологический фонд предупреждает, что хотя гранола содержит клетчатку, но важно следить за добавлением сахара и насыщенных жиров.

Ранее УНИАН рассказывал, какой лучший и худший завтрак.

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