Он позволит вам получить дополнительную порцию белка.

Яйца на завтрак считаются идеальным высокобелковым приемом пищи. По данным Министерства сельского хозяйства США, всего одно большое яйцо содержит 6,24 грамма белка. Однако, как пишет HealthDigest, есть еще один продукт, который содержит большое количество белка и станет хорошей добавкой к завтраку – это хумус.

Хумус готовится путем смешивания оливкового масла, чеснока и приправ с измельченным нутом и пастой тахини. Точное количество белка в хумусе зависит от рецепта и может доходить до 4 граммов белка в каждой порции в четверть стакана (согласно данным клиники Майо). Следовательно, завтрак, состоящий из двух больших яиц и гарнира из этого хумуса, должен равняться 16 граммам белка.

Польза белка на завтрак

Диетологи отмечают, что белковые завтраки могут принести значительную и долгосрочную пользу для здоровья. Обзор 2024 года в Nutrition Reviews отметил возможную корреляцию между потреблением большого количества белка в начале дня (а не позже) и улучшением общей мышечной массы у пожилых женщин, а также у молодых мужчин.

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Более того, употребление белка утром может облегчить тягу к еде. Исследование в Journal of Dairy Science показало, что люди, которые ели белок на завтрак, дольше чувствовали сытость и могли лучше сосредоточиться, чем те, кто ел богатые углеводами завтраки или пропускал завтрак. Однако стоит отметить, что белок в исследовании поступал исключительно из молочных продуктов, а не из яиц.

Завтраки средиземноморской диеты на основе белка также помогают отказаться от перекусов. Исследование 2013 года показало, что девочки-подростки с избыточным весом, которые завтракали на диете с высоким содержанием белка, стали меньше перекусывать вечером. Исследователи пришли к выводу, что начало дня с белка может иметь долгосрочные преимущества в потреблении калорий.

По данным Healthline, хумус содержит также маганец и клетчатку, что позволяет хумусу дополнять ваш рацион питания. В разговоре с Cleveland Clinic зарегистрированный диетолог Максин Смит объясняет, что без марганца организм не может эффективно получать и перерабатывать все питательные вещества. А что касается клетчатки, это еще одно питательное вещество, которое не дает вам чувствовать голод слишком рано после еды.

Ранее диетологи назвали некоторые продукты и напитки, которые считаются высокобелковыми, но на самом деле могут содержать не так много белка, как вы думаете. Среди них - арахисовое масло, йогурт, семена чиа.

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