Она под силу лишь тем, кто имеет зрение 10 из 10.

Иногда случайные снимки скрывают едва заметную деталь, которую очень трудно заметить невооруженным глазом. Иногда - такие иллюзии создают, чтобы пользователи сети ломали голову над поиском.

Сегодня УНИАН предлагает вам попробовать найти на оптической иллюзии небольшую чайку. Вы можете увидеть побережье, воду, здания и красные маки перед вами. На первый взгляд, кроме этого на фото ничего нет. Однако это не так.

Установите таймер на 10 секунд и попробуйте отыскать хитрую птицу.

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Не можете отыскать так быстро? Тогда держите подсказку: попробуйте сфокусироваться на нижней части фото.

Разгадка этой фотоиллюзии ниже - не скрольте страницу, пока не будете готовы.

Правильный ответ:

Неудивительно, что большинство не может справиться с этой задачей - птица действительно спряталась искусно. Присмотритесь и увидите ее среди листьев мака в левом нижнем углу фотографии.

Интереснейшие задачки для вас:

УНИАН предлагал читателям решить непростую математическую задачу на логику, которая многих ставит в тупик.

Также попробуйте найти на ярком фото трех попугаев, которые старательно скрываются от человеческих глаз. На поиск дается не более 10 секунд.

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