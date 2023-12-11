Старайтесь не потратить кучу времени на разглядывание огромных черепах.

Пришло время проверить, есть ли у вас экстраординарные способности, в том числе орлиные глаза и необычайная внимательность. Чтобы проверить себя, просто попробуйте разыскать за указанное время на картинке-оптической иллюзии спрятанную сову.

Только люди с орлиным зрением и чрезвычайной внимательностью найдут эту птицу за 10 секунд. Будьте сразу готовы к тому, что ваши глаза могут вас подводить, поскольку перед вами именно оптическая иллюзия.

Засекайте время на часах или на мобильном и скорее ищите спрятанную птицу. Главное - не рассматривайте долго огромных черепах, которые также есть на картинке. На них можно надолго "залипнуть" и потерпеть провал.

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"Просканируйте" взглядом оптическую иллюзию, старайтесь действовать, как настоящий детектив, и в таком случае рано или поздно сможете разыскать птицу. Первая попытка может быть провальной, и это вовсе не значит, что нужно сдаться. Внимательность вполне реально натренировать.

А сейчас мы вам покажем, где на оптической иллюзии была сова.

Такая очень нелегкая головоломка уже размещена в сети

Среди кучи лебедей нужно разыскать домашнюю птицу - гуся.

С этой задачей за 10 секунд смогут справиться только те люди, которые обладают мощным умом - высокий коэффициент интеллекта (IQ). Сложность задачи, в частности, заключается в том, что гусь очень похож на лебедей по окраске перьев.

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