Такой способ стирки может предотвратить быстрое выцветание одежды и сохранит ее на долгое время.

Грязное белье быстро накапливается, поэтому иногда эта задача кажется бесконечной. Однако есть простой способ, который сделает ваш стиральный день не таким проблемным, а именно стирка наизнанку, у которой есть много преимуществ, пишет Real Simple.

Почему следует стирать одежду наизнанку?

По словам экспертов, выворачивание вещей перед стиркой помогает защитить цвета от выцветания. Также выворачивание таких вещей, как джинсы, помогает предотвратить раздражение другой одежды из чувствительных тканей, которые могут повредиться от трения о молнии, пуговицы и тяжелые материалы.

"Стирка и выворачивание одежды наизнанку поможет защитить внешнюю ткань от трения во время стирки, что имеет решающее значение для сохранения цвета и придания одежде нового вида. Он также может защитить принты и вышивку на одежде, а также тщательно очистить внутреннюю часть одежды, поскольку удаляет пот, жиры и клетки кожи с одежды", - объяснил владелец одной клининговой компании Форрест Веббер.

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Несмотря на то, что технически невозможно полностью предотвратить выцветание тканей, выворачивание одежды наизнанку замедляет этот процесс, поэтому любимые джинсы или футболки могут прослужить немного дольше.

"Правда в том, что со временем даже дорогой хлопок выцветает и становится мягче (именно так ваша любимая футболка приобретает желанное ощущение супермягкости, а джинсовая ткань - идеальное ощущение потертости). Но если ваша цель - сохранить цвет, вы можете постирать эти вещи наизнанку и немного задержать процесс выцветания", - подчеркнул президент одной из сети магазине бытовой химии Том Чекони.

Какую одежду можно стирать наизнанку

Эксперты говорят, что большинство вещей перед стиркой стоит выворачивать наизнанку, в частности:

джинсы;

спортивная одежда;

хлопчатобумажные рубашки;

одежда в ярких цветах;

одежда в темных цветах.

Отмечается, что одежда для тренировок является отличным вариантом для стирки наизнанку. По словам Чекони, "тканевая внутренняя часть, которая контактирует с вашим телом, берет на себя основную тяжесть пота, жира, дезодоранта, кремов, лосьонов и, конечно, запаха", поэтому стоит стирать эту одежду именно так.

Также если вы имеете темную или яркую одежду и хотите сохранить яркость ее цвета, то перед стиркой выверните вещь наизнанку.

"Это предотвратит выцветание темной или яркой одежды и сохранит вышивку или трафаретный принт", - заверил Веббер.

Одежда, которую не стоит стирать наизнанку

Несмотря на то, что большинство вещей перед стиркой можно выворачивать наизнанку, для некоторых такое правило не работает.

"Недостаток стирки одежды наизнанку очень прост: менее эффективное выведение пятен. По этой причине мы рекомендуем стирать загрязненные вещи наизнанку и, конечно, предварительно их обработать", - отмечает Чекони.

Поэтому не следует стирать наизнанку такие вещи:

одежда для младенцев, малышей и детей;

одежда, которую носят для работы во дворе или других "грязных" работ;

спортивная одежда, которая впитывает грязь с поля (например, футбольная форма, бейсбольные штаны).

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