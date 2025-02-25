Для этого понадобится микроволновая печь.

Чеснок используется во многих блюдах, однако чистка этого овоща является неудобной и может занять много времени. Поэтому один из блогеров в TikTok поделилась советом, как легко почистить чеснок, не прикладывая значительных усилий, пишет Parade.

Способ является довольно простым. Вам нужно просто разделить целую головку чеснока на отдельные зубчики, положить их в тарелку и поставить ее в микроволновую печь на 15 секунд. После чего вы увидите, как благодаря теплу кожура легко слезает.

В Parade отмечают, что тепло от микроволновой печи ослабляет кожуру и слегка пропаривает чеснок изнутри, благодаря чему внешний слой гораздо легче снимается.

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"Эта техника меняет правила игры, если вам нужно быстро получить много чеснока. Вместо того, чтобы нудно чистить каждый зубчик вручную, вы можете приготовить его за считанные секунды. Наука, стоящая за этим трюком, довольно проста. При нагревании влага внутри зубчика создает пар, который помогает отделить бумажную кожуру от зубчика. Благодаря этому она легче соскальзывает без обычного шелушения и разочарования", - объяснили в материале.

Как еще можно почистить чеснок

Если у вас нет микроволновки или хотите попробовать другие методы очистки чеснока, то можете оставить овощ в теплой воде на несколько минут, чтобы кожура ослабла. Этот способ является более медленным, однако полезным, если у вас есть больше времени на подготовку, отмечают в издании.

"Вы также можете положить несколько зубчиков в закрытую емкость и интенсивно встряхивать в течение 20 секунд. Это движение ослабляет кожуру и, во многих случаях, счищает ее. Это лучше всего работает, если вам нужно много чеснока за один раз. Если у вас есть две металлические миски одинакового размера, вы также можете использовать их как самодельный контейнер для встряхивания чеснока", - подчеркивают в Parade.

Также в таком случае хорошо работает замораживание чеснока. Вы можете положить зубчики чеснока в морозилку на несколько часов или на ночь, после чего кожура станет хрупкой и легко потрескается.

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