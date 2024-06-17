Эксперт рассказал о свойствах популярного напитка.

Чай с молоком - это восхитительный ароматный напиток, который стал основным продуктом во многих культурах мира. У этого любимого напитка есть легионы преданных поклонников, которые не могут начать свой день без него, пишет The Indian Express.

Но что происходит с вашим телом, когда вы делаете чай с молоком ежедневным ритуалом? Об этом изданию рассказывает Ипсита Чакраборти, старший диетолог Hungry Koala.

"Благодаря кальцию в молоке ваши кости могут немного окрепнуть. Это особенно полезно, когда вы стареете и хотите избежать остеопороза. Кофеин в чае может помочь вам чувствовать себя более бдительными и сосредоточенными. Это как легкий толчок для вашего ума. Чай также полон антиоксидантов, которые, как крошечные щиты, защищают ваши клетки от повреждения", - говорит эксперт. Видео дня

В то же время отмечается, что у некоторых людей молоко и чай ежедневно плохо сочетаются в кишечнике. Это может привести к вздутию живота, газам и несварению. Многие молочные чаи содержат много сахара и калорий. Слишком много этого напитка может привести к увеличению веса и потенциально увеличить риск диабета 2 типа. Кроме того, чрезмерное количество кофеина может вызвать большее желание посещать туалет, что может привести к обезвоживанию, если вы пьете недостаточно воды.

Чакраборти утверждает, что кофеин в молочном чае - это палка о двух концах.

"При ежедневном потреблении он может быстро взбодрить и помочь лучше сосредоточиться. Но слишком много кофеина также может привести к тревоге, беспокойству и затруднить засыпание", - резюмирует диетолог.

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Эксперт рекомендует выбирать сорта с низким содержанием жира, отмечая, что они все равно приятные на вкус.

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