Чай с молоком - питательный и вкусный напиток, который обладает немалой пользой.

Чай с молоком - не очень привычное вкусовое сочетание для украинцев, но распространенное в Великобритании. Такой напиток бодрит и наполняет энергией, легко переваривается и просто готовится. Мы разобрались, чем полезен молочный чай и почему он стал символом Англии.

Почему в Англии пьют чай с молоком

Английский чай с молоком стал одним из символом Великобритании. Этот напиток пьют каждый день и в больших количествах. В некоторых небольших английских кафе официанты дольют вам чай в молоко даже не спрашивая.

Откуда взялась такая традиция? Есть две версии того, почему британцы пьют чай с молоком - романтическая и реалистичная.

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Романтическая версия гласит, что английская знать пила чай из утонченных китайских фарфоровых чашек, которые трескались от кипятка. Поэтому чай якобы разбавляли молоком и таким образом защищали фарфор от появления трещин и темных пятен. Однако эта версия не выдерживает критики, ведь сами китайцы тысячи лет пьют чай из фарфоровой посуды, и она у них не трескается.

Реалистичная версия называет другую причину того, почему англичане пьют чай с молоком. Дело в том, что когда в Британию впервые начали привозить чай, он попадал на остров морским транспортом и не был герметично запакован. За время длительной дороги чай пропитывался сыростью и сильно ухудшался в качестве. Вода в Англии также была низкого качества.

Поэтому чтобы напиток хотя бы был съедобным, его разбавляли молоком. Молоко использовалось как улучшитель вкуса. И действительно, многие люди согласятся, что кофе и какао с добавлением молока тоже становятся вкуснее. Вероятно, вкус такого напитка так полюбился британцам, что и в наше время в Англии пьют чай с молоком.

Чай с молоком - польза и вред

Любителей такого напитка привлекает не только вкус чая с молоком - польза для организма также важна. Чай с молоком содержит большое количество питательных веществ - фосфор, магний, калий, железо, витамины С, РР, группы В. Такой напиток легко усвояется и притупляет чувство голода. Он обладает легким мочегонным эффектом и помогает снять отеки.

Ещё одна причина, чем полезен чай с молоком - это польза для костей и сосудов за счет содержания кальция в молоке. Также такой напиток хорошо восстанавливает силы после отравлений и простуды, когда организм отказывается усваивать твердую пищу.

Вред чай с молоком в первую очередь наносит людям, у которых есть непереносимость лактозы. Также такой напиток не рекомендуется пить перед длительными поездками из-за мочегонных свойств. Отказаться от него следует, если вы часто страдаете от изжоги.

Чай с молоком - рецепт

Британский чай с молоком готовится очень просто - смешайте горячий чай с несколькими ложками холодного молока, а затем добавьте сахар по вкусу. Не имеет значения, в каком порядке смешивать молоко и заварку - они в любом случае равномерно перемешаются.

Также чай с молоком пьют в Индии. В него добавляют смесь ароматных специй и называют такой напиток "масала"

А если молоко слегка подогреть и взбить капучинатором или френч-прессом, а потом влить в чай, то получится чайный латте с пенной "шапочкой".

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