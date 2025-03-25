В этом регионе обычно мало туристов.

В Греции этот регион является малоизвестным, однако он имеет горную природу, старинные деревни и яркие ландшафты, от которых замирает сердце. Речь идет о местности Загори, куда общественный транспорт не доезжает, поэтому туристам нужно самостоятельно организовать свое путешествие туда, пишет Express.

"Вам нужен автомобиль, чтобы как следует исследовать Загори. Деревни разбросаны по горам, и до некоторых из самых захватывающих видов невозможно добраться общественным транспортом", - рассказал генеральный директор Rental Center Crete Гарри Анаплиотис.

По его словам, Загори является живой книгой истории.

Видео дня

"Загори - это как шаг назад во времени. Одна только архитектура стоит поездки - каменные особняки, мощеные дорожки и те невероятные мосты, построенные мастерами много веков назад", - добавил Анаплиотис.

Также в самом сердце Загори есть величественное ущелье Викос, которое имеет титул одного из самых глубоких каньонов в мире относительно своей ширины.

"Это зрелище, на которое стоит посмотреть: отвесные скалы падают в каньон, открывая впечатляющие виды и исключительные возможности для пеших прогулок для тех, кто стремится исследовать его пешком", - отмечают в Express.

В издании подчеркнули, что весной погода в Загоре является приятной, поэтому это идеальное время, чтобы туда поехать. Температура воздуха в среднем достигает от 10°C до 20°C с умеренными осадками, особенно в апреле, создавая их основные яркие цвета.

Последние новости туризма

Ранее был назван один из лучших пляжей Европы, который следует посетить. Речь идет о пляже Прайя-да-Фалези, который находится в Португалии и известен тем, что тянется длинной песчаной полосой, которая сопровождается оранжевыми скалами.

Также стало известно о невероятной деревне во Франции, которая завораживает своей загадочностью. Речь идет о деревне Сорж, которая расположена высоко над долиной Роя в регионе Приморские Альпы.

Вас также могут заинтересовать новости: