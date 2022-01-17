17 января Петр Порошенко прибыл в Киев на судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Утром, 17 января, пятый президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко прибыл в Киев на судебное заседание в Печерском райсуде столицы для избрание меры пресечения. Политика подозревают в госизмене и финансировании терроризма по делу, в котором фигурирует и кум Путина Виктор Медведчук. Тот сейчас - под круглосуточным домашним арестом.

Еще накануне ГБР заявило, что Порошенко "заставят" явиться в суд в день его приезда, на что политическая сила пятого президента молниеносно отреагировала призывом к сторонникам встретить нардепа в аэропорту "Жуляны".

Так и произошло - утром в понедельник на территории аэропорта Порошенко встретили тысячи людей, после потасовки с пограничниками политик сумел добраться до импровизированной сцены и "пройтись" по действующей власти.

Мнения среди украинцев относительно суда над Порошенко разделились, однако в сети пользователи не скупились на едкие шутки и мемы, реагируя на прилет политика в Киев и встреча с правоохранителями.

Традиционно самыми активными в этом были политики и журналисты. Однако к необъявленному флешмобу присоединились и обычные граждане.

Нардеп от политсилы Порошенко Алексей Гончаренко рассказал о численности акции в поддержку своего соратника.

Его однопартиец Ирина Геращенко тоже высказалась о ситуации в аэропорту.

Волонтер Павел Собко провел аналогию с задержанием российского критика Кремля Алексея Навального в этот же день в 2021 году с возвращением Порошенко.

Журналист Михаил Ткач придумал шутку о прилете Порошенко.

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