Каждый пятый взрослый может страдать от храпа или апноэ во сне, что может вызвать проблемы со здоровьем.

Более восьми миллионов человек в Британии в возрасте от 30 до 69 лет жалуются на приступы апноэ во время сна. 85%, страдающих из-за этого, даже не подозревают о проблеме.

Если расстройство дыхания не лечить, то риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 30% и на 60% выше риск инсульта.

"Некоторые люди перестают дышать до 60 раз в час, когда спят. Большинство людей, страдающих этим заболеванием, храпят и не знают, что у них оно есть, пока кто-то другой не увидит их спящими. Поскольку вы очень устали в течение дня, у вас может быть плохое настроение и плохая концентрация. Вы можете хотеть спать днем. В долгосрочной перспективе у людей с апноэ во сне выше риск развития ишемической болезни сердца, депрессии, инсульта и на 140% выше риск появления сердечной недостаточности. Это также может привести к диабету 2 типа, а у больных может развиться ранняя деменция. Люди с этим заболеванием также чаще попадают в аварии из-за усталости", - рассказал доктор Дэвид Гарли в комментарии изданию Sun.

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Когда вы спите, дыхательные пути естественным образом сужаются. У некоторых людей это делает поток воздуха турбулентным, что приводит к вибрации мягких тканей, вызывая храп. При апноэ во сне дыхательные пути сужаются настолько, что поток воздуха ограничивается или дыхательные пути вообще закрываются. Ожирение, употребление алкоголя, курение, сон на спине и недостаточная функция щитовидной железы повышают риски возникновения расстройства дыхания. Это чаще встречается у мужчин, и риск увеличивается с возрастом.

"Эта проблема есть как минимум у восьми миллионов британцев, и это число растет. Важно знать признаки, которые включают громкий храп, затрудненное дыхание во время сна, пробуждение с сухостью во рту или утреннюю головную боль, а также трудности с засыпанием", - указал врач.

Часто именно партнеры могут определить это опасное состояние.

"Храп — огромная проблема, если вы состоите в отношениях. Иногда у пар происходит то, что мы называем "разводом во сне", когда они в конечном итоге спят в разных спальнях. Они не поедут в отпуск вместе, так как не хотят спать в одной комнате. Я видел, как люди тащили своих партнеров в клинику за шиворот, потому что для соседей по постели это зачастую хуже, чем для самих храпящих", - подытожил Гарли.

Ранее УНИАН писал, что ученые назвали продукты, которые могут вызывать храп, а их исключение поможет в борьбе с проблемой. Это важно, когда вы не можете высыпаться из-за этого или наоборот - раздражаете своего партнера.

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