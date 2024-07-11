'Люди будут бежать, часть страны уйдет под воду': предсказания Ванги на 2025 год

Известная болгарская ясновидящая много говорила о том, что произойдет в будущем.

Баба Ванга или Вангелия была не только мистиком и лекарем, но и знаменитой предсказательницей - многое из того, что она предвидела в далеком будущем, на самом деле сбылось. УНИАН расскажет, какие предсказания Ванги известны на 2025 год и позже.

Предсказания Ванги о ситуации в мире

Все предсказания Ванги не удалось найти и зафиксировать даже ее биографам, однако некоторые пророчества все-таки остались. Приведем несколько из них.

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Страшные катаклизмы и кризис в США

Согласно пророчествам Ванги, США столкнуться с серьезным экономическим кризисом - жить в кредит уже не получится. Из-за этого многие люди останутся без дома, им придется уезжать в другие страны. Также Ванга видела, что практически одновременно с экономическим кризисом катаклизмы начнутся и в природе - в Тихий океан упадет огромный астероид или под водой случится землетрясение. Из-за этого часть Америки уйдет под воду.

Глобальное потепление и отсутствие воды

Все предсказания Ванги рано или поздно "упираются" в риск экологической катастрофы, связанной с глобальным потеплением. Из-за этого чаще будут происходить землетрясения, наводнения, извержения вулканов и другие природные катастрофы, к которым человечество еще не готово. К 2030-му году станет не хватать питьевой воды, из-за чего начнется массовый голод и войны за ресурсы.

Китай станет сверхдержавой, а Европа распадется

Болгарская ясновидящая говорила, что Китай опередит США в военной и экономический мощи, а его партнерство с лидерами мира приведет к изменениям на карте - одни государства перестанут существовать, у других изменятся границы.

Интересно, что мировой кризис коснется Европы - Ванга предсказывала даже распад Европейского Союза. Причиной этому будут военные конфликты внутри, между странами, а также разные политические, экономические и религиозные стратегии. В результате из Европы люди будут бежать от безработицы, но в поисках более стабильных и благоприятных условий для жизни.

"Рывок" в медицине и искусственном интеллекте

Предсказания Ванги на 2025 год были не только о плохом, но и о хорошем - провидица считала, что как раз к этому времени ученые научатся лечить многие заболевания, такие как рак или Альцгеймер. Также вперед шагнут и нанотехнологии, позволяющие вывести искусственный интеллект на новый уровень. Это позволит решить задачи, которые сейчас кажутся невероятно сложными для человечества.

Когда закончится война в Украине по мнению Ванги

Предсказания Ванги о войне не были точными - она однозначно видела конфликт в Украине, но полагала, что война продлится не дольше двух лет - это значит, что к концу 2024 года все должно закончиться. К тому же, многие биографы ясновидящей вспоминают фразу "Когда на трон взойдет Восьмой" - ее произносила Ванга, если у нее спрашивали, когда закончится война в Украине. Кто такой этот "восьмой" до сих пор не известно - скорее всего, смысл пророчества мы поймем уже после его исполнения.

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